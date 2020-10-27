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男童單車遭人點火燒輪胎 家屬控訴「全身是火無人理」

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導

高雄市仁武區文武公園傳出國中生把玩打火機，點火燃燒一名陳姓男童的腳踏車輪胎，陳童在滅火時火苗延燒至身上衣物，因此受到三度灼傷，男童家長在社群網路PO文控訴國中生惡劣行徑。警方表示，男童家屬已經報案，警方正調閱鄰近店家的監視器畫面釐清案發過程。

昨天晚上6點左右，11歲陳姓男童騎著腳踏車在仁武區文武公園運動，一名年約國中生年紀的男學生與陳童有所接觸，對方拿出打火機朝著陳童腳踏車的後輪放火，輪胎隨即起火燃燒，陳童在滅火過程中受傷。

今天一名自稱是陳童家屬的女子在臉書社群發文，指控一群國中生在公園點火破壞公物、燒毀別人的腳踏車，把她的孫子燒成三度灼傷，「把小孩燒傷全身是火」，竟然全跑掉還見死不救。

仁武警分局證實此事，並表示，陳姓男童家長在晚上9點30分已到仁武派出所報案，但決定暫時不對對方提出告訴。

警方初步了解，涉嫌點火的國中生與陳童住在同社區，過去有見過面，正追查身分通知對方到案說明；陳童的右上臂紅腫，傷口脫皮且有起水泡現象，陳童返家後由家長帶往醫院就醫，高市消防局沒有救護紀錄。

高雄市仁武區一名國小男童的單車遭人點火燒輪胎，滅火過程被火灼傷。記者徐白櫻／攝影
高雄市仁武區一名國小男童的單車遭人點火燒輪胎，滅火過程被火灼傷。記者徐白櫻／攝影

國中生 腳踏車

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