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影／大膽遊客開休旅車溯溪險滅頂 黑夜等到天亮脫困
一群遊客開車相約前往高雄茂林景區遊玩，科姓男子駕駛休旅車企圖橫越濁口溪溪流，因對地形不熟悉，渡河時引擎熄火，人車險些滅頂，同行友伴上岸求助，當地派出所員警沿著溪流找尋，最後會同居民駕駛吉普車拉車才順利脫困。
山區進入枯水期，柯姓男子與友人共7人開車出遊，2輛車子在龍頭山溯溪往上游行進，不料柯男開的休旅車底盤太低，又加上不熟悉地形，橫渡溪流時突然熄火動彈不得，另車友人報案求助。
警方指出，多納派出所員警在25日凌晨接獲報案，因夜間視線不良，加上當地手機通訊品質不佳，遲遲無法確定受困地點，會同下游的萬山派出所員警沿著濁口溪往上游找尋，直到天亮才發現一群驚魂未定的遊客在蛇頭山溪畔等待救援，員警聯絡部落中有吉普車的族人前往溪流拉出車子，沒有人受傷。
六龜警分局表示，近日適逢東北季風及西南氣流影響，山區氣候不穩定，外出遊玩應做好事先準備工作，避免意外發生。
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