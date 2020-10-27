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影／男子肺開刀剛出院就呼吸困難 警推輪椅助就醫

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市洪姓男子患有疾病進行肺部手術，22日才剛出院準備返家，走到公車站牌時突然感到呼吸困難，第三警分局警員巡邏時發現，趕緊向醫院借來輪椅，協助洪就醫，洪事後感謝警員熱心協助，讓他即時得到醫護人員照料，沒有再度惡化。

台中市警察局第三分局勤工派出所警員李旺青、警員林如凌在22日晚間6時許，在中山醫學大學附設醫院附近處理車禍，完畢後發現洪姓男子（37歲）在公車停等區表情痛苦，蹲坐在路旁，兩警遂上前關心。

洪姓男子表示，自己兩邊肺部都開過刀，因喘不過氣才會蹲在路旁。

警員聽到後先請洪嘗試慢慢、緩緩呼吸，但洪仍無法站立，員警擔心洪已喘不過氣，加上肺部開過刀，若揹起將會壓迫肺部，讓呼吸更困難，直奔醫院借輪椅，將洪男推到急診室搶救。

洪姓男子事後說，自己剛出院，察覺身體稍有不適，以為沒關係，走到對面公車站準備搭車時才發現撐不住，只好坐在路旁休息；感謝員警上前關心協助，否則自己走不回急診室，呼吸不順也痛到無法開口求援。

台中市洪姓男子22日出院，因呼吸困難蹲坐在路旁，第三警分局警員巡邏時發現，推來輪椅協助他就醫。圖／第三警分局提供
台中市洪姓男子22日出院，因呼吸困難蹲坐在路旁，第三警分局警員巡邏時發現，推來輪椅協助他就醫。圖／第三警分局提供
台中市洪姓男子22日出院，因呼吸困難蹲坐在路旁，第三警分局警員巡邏時發現，推來輪椅協助他就醫。圖／第三警分局提供
台中市洪姓男子22日出院，因呼吸困難蹲坐在路旁，第三警分局警員巡邏時發現，推來輪椅協助他就醫。圖／第三警分局提供
台中市洪姓男子22日出院，因呼吸困難蹲坐在路旁，第三警分局警員巡邏時發現，推來輪椅協助他就醫。圖／第三警分局提供
台中市洪姓男子22日出院，因呼吸困難蹲坐在路旁，第三警分局警員巡邏時發現，推來輪椅協助他就醫。圖／第三警分局提供

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