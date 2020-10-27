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車在停車格忘拿錀匙 小偷開心偷走閒逛警包抄回籠
新北市趙姓男子昨天深夜開車前往桃園找朋友用餐，他將轎車停在桃園區成功路停車格，未料今天凌晨準備回家，竟發現停車格車子不翼而飛，緊急報案，警方今天下午表示，警方據報立即通報線上巡邏警網攔截，報案大約15分鐘，呂姓男子正開心從桃園區介壽路往八德行駛閒逛，2輛巡邏警車前後包夾攔下，當場逮捕呂姓男子，依竊盜罪嫌移送桃園地檢署偵辦。
警方表示，趙姓男子的轎車屬於老式轎車，仍使用鑰匙開關車門，趙男將轎車停在桃園區成功路停車格內，未料他將車鑰匙插在車門，卻忘掉拔走鑰匙，26歲呂姓男子經過發現車鑰匙插在車門，順手打開車門竊走，呂男開車開心閒逛，警方通報15分鐘發現包抄攔截，呂男坦承犯行，警方將他依竊盜罪嫌移送法辦。
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