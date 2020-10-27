國1新化段BMW擋救護車惹議 警：罰3600並吊照

有網友今天在臉書爆廢公社貼了一段影片，指國1新化段有輛BMW轎車一直擋在救護車前面不肯讓路。 國道公路警察第四大隊下午得知時表示，將通知駕駛人到案說明，檢視影片恐已違反不避讓救護車的規定，應處3600元罰鍰，並吊銷駕駛執照。

網友貼在報廢1公社的影片顯示 ，這輛轎車一直再內車道，貼網者質疑「救護車載病患本就不方便切換車道，法律有規定聽聞緊急車輛鳴放警報需避讓」，但再怎麼鳴笛按喇叭轎車就是不讓。

網友指出，這是發生在今早國一新化段的事件，影片很明顯看得出來，BMW車主不願意讓道，救護車採用最新的歐規警示燈，亮度可達兩公里，100瓦功率的警報器廣播音量可達110分貝，BMW車主硬是裝做沒看到沒聽到，這已不是BMW隔音太好的問題了！如果說警示燈警報器不夠亮不夠響，你還可以說聽不到看不到，這救護車用的是最新最好的產品，怎麼可以還會聽不到看不到呢？

網友強調，救護車如果有載運病患，為了不讓車輛晃動造成傷勢加重，車輛本就不宜大幅度切換車道，再來，內側車道是超車道，本就不能長時間佔用。

影片貼著後網路留言一片罵聲不絕，認為轎車駕駛不當，不過也有人質疑為何救護車要「跟這麼緊不到兩米，像是逼車」，認為右側沒車可以改變車道超車，救護車的駕駛「也怪怪的」。