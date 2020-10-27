花蓮少女失蹤3天後找到了 原來是跟男性友人在一起

花蓮瑞穗鄉一名16歲古姓少女24日中午出門後隨即失去聯繫，住在桃園的媽媽著急地貼文協尋，稱接到用女兒手機撥打的恐嚇電話，非常擔心，在今年凌晨1時許在桃園觀音分駐所報案。經鳳林警分局調查後，發現少女是跟男性友人在一起，人身安全，已請少女跟媽媽報平安。

高雄8月有一名14歲少女應徵工作後失蹤，引起社會關注。古姓媽媽未與女兒住在一起，得知女兒失蹤後深怕重蹈覆轍，詢問親友都找不到女兒下落，只好上網貼文並趕緊報警。

鳳林分局副分局長陳明順表示，經查此案是報案人古姓母親在今天凌晨1時許，於桃園市大園分局觀音分駐所完成報案程序，分局獲報後，積極調閱監視器，發現少女24日是在奶奶陪同下，到瑞穗火車站北上搭車後就未再返家。

經聯繫報案人古母表示，女兒失蹤前沒有與家人有任何衝突，認為不是離家出走，當天從瑞穗住家外出後即失去聯絡，撥打電話也未接通，擔心發生意外，趕緊就近報案協尋，期間並沒有接到任何恐嚇或揚言威脅電話。