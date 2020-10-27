快訊

曝袁惟仁跌倒撞頭原因 二姊：昏迷指數從3進步到6~7

新莊重大車禍！轎車擦撞5車 6人送醫1人無呼吸心跳

聽新聞
test
0:00 / 0:00

花蓮少女失蹤3天後找到了 原來是跟男性友人在一起

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮瑞穗鄉一名16歲古姓少女24日中午出門後隨即失去聯繫，住在桃園的媽媽著急地貼文協尋，稱接到用女兒手機撥打的恐嚇電話，非常擔心，在今年凌晨1時許在桃園觀音分駐所報案。經鳳林警分局調查後，發現少女是跟男性友人在一起，人身安全，已請少女跟媽媽報平安。

高雄8月有一名14歲少女應徵工作後失蹤，引起社會關注。古姓媽媽未與女兒住在一起，得知女兒失蹤後深怕重蹈覆轍，詢問親友都找不到女兒下落，只好上網貼文並趕緊報警。

鳳林分局副分局長陳明順表示，經查此案是報案人古姓母親在今天凌晨1時許，於桃園市大園分局觀音分駐所完成報案程序，分局獲報後，積極調閱監視器，發現少女24日是在奶奶陪同下，到瑞穗火車站北上搭車後就未再返家。

經聯繫報案人古母表示，女兒失蹤前沒有與家人有任何衝突，認為不是離家出走，當天從瑞穗住家外出後即失去聯絡，撥打電話也未接通，擔心發生意外，趕緊就近報案協尋，期間並沒有接到任何恐嚇或揚言威脅電話。

鳳林分局積極調閱監視器及手機定位，持續聯繫後，今天中午終於聯繫上該名失蹤少女，確認跟男性友人在一起，人身安全無虞，並請少女主動跟母親聯繫報平安，虛驚一場。

花蓮一名16歲古姓少女24日中午出門後隨即失去聯繫，經警方調查後，找到少女並請她跟媽媽聯繫。圖／警方提供
花蓮一名16歲古姓少女24日中午出門後隨即失去聯繫，經警方調查後，找到少女並請她跟媽媽聯繫。圖／警方提供

失蹤

延伸閱讀

花蓮金門兩地包機推觀光 遊客讚很省時方便

桃園少女告邱姓男子性侵 這個原因他獲不起訴

爭取山難救援時間 花蓮消防局推119報案APP

離家少女尋獲身心疲累 男涉略誘罪稱不知那麼嚴重

相關新聞

影／新莊轎車不明原因擦撞5車 6人送醫1無呼吸心跳急救中

新北市新莊區復興路一段發生一起重大車禍，56歲丁姓男子駕駛汽車因不明原因，自復興路一段往中華路行駛時，蛇行擦撞了4輛機車...

國1新化段BMW擋救護車惹議 警：罰3600並吊照

有網友今天在臉書爆廢公社貼了一段影片，指國1新化段有輛BMW轎車一直擋在救護車前面不肯讓路。 國道公路警察第四大隊下午得...

花蓮少女失蹤3天後找到了 原來是跟男性友人在一起

花蓮瑞穗鄉一名16歲古姓少女24日中午出門後隨即失去聯繫，住在桃園的媽媽著急地貼文協尋，稱接到用女兒手機撥打的恐嚇電話，...

基隆市公車轎車路口相撞 轎車側翻2傷誰闖紅燈待查

楊姓男子駕駛的基隆市公車和何姓男子駕駛的轎車，在百福社區百六街、福一街口發生擦撞後，何男轎車撞上違停路旁轎車後側翻。員警...

三星蔥飆高價引宵小覬覦　警方急啟動專案「護蔥」

宜蘭縣三星蔥日前因豪雨受到災損，拍賣價格水漲船高，每公斤拍賣價格站上200元高點，最近三星地區傳有蔥田遭到宵小覬覦，陸續...

基隆毒品通緝犯見警拔腿狂奔 縱身跳大排扭傷被逮

基隆市林姓男子下午在東明路遇到員警盤查，因涉毒品案遭通緝，喊了一聲「我媽就在那」，並趁員警分心時拔腿狂奔。一路跑到大排旁...

北市小六生實驗室打翻酒精燈 臉胸10%灼傷治療中

台北市一所國小一名六年級學生今天中午在實驗室打翻酒精燈，臉部及左胸部受到10%灼傷，意識清醒送榮民總醫院治療，家屬陪同，...

可憐3小黑狗住垃圾堆每周餵1次 飼主被罰3000元

嘉義縣竹崎鄉王姓男子以狗籠養3隻小黑狗，因飼養環境太差、髒亂似垃圾堆，甚至1周才餵食1次，經民眾檢舉，家畜所派員稽查屬實...

未成年少女疑私奔　拿家人萬元生活費還謊稱住汽車旅館

屏東一名15歲潘姓少女日前疑與17歲男友「私奔」，直到家屬發現女兒不見便著急向警方報案，失蹤期間，潘女男友向家屬謊稱，有...

蛤！他登山帶頭燈不帶電池受困 暗夜加里山救難員傻眼

苗栗縣熱門登山路線加里山，10月25日、26日連兩天都因為登山客照明設備問題受困山區，消防局接獲求助，隊員及義消暗夜上山...

散播合歡山塞車假訊息 南投警方社維法送辦

今年10月3日中秋連假，時值郊遊踏青的旅遊熱門時段，網路上1張武嶺大塞車照片於網路社群瘋傳，造成大量旅客誤以為真，致使台...

精油蠟燭未熄滅就睡 火燒到鄰居鞋櫃遭起訴

39歲顏姓男子住在台北市一棟頂樓加蓋公寓，他睡前都有使用精油蠟燭消除異味習慣，豈料某天入睡前，未熄滅放在書桌前的蠟燭，導...

熱門新聞

警界「鄭秀文」身高182公分 金城分局首位女分局長

51歲捷運警休假返鄉探親 疑主動脈剝離搶救不治

開老闆700萬「快樂波特」自撞公車亭 駕駛先溜後到案

袁惟仁跌倒住進加護病房 院方：家屬不希望外界打擾

電商平台驚見「過期嘉明」 買家竟5顆星評價：實貨優良

持衝鋒槍朝友人住家開槍 警察抓人他已飲彈自盡

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。