基隆市公車轎車路口相撞 轎車側翻2傷誰闖紅燈待查

楊姓男子駕駛的基隆市公車和何姓男子駕駛的轎車，在百福社區百六街、福一街口發生擦撞後，何男轎車撞上違停路旁轎車後側翻。員警到場對楊、何實施酒測，2人均未喝酒。這起車禍造成2人受傷，送醫救治，車禍原因由警方調查中。

基隆市消防局「119」救災救護指揮中心今天下午1點30分接獲報案，百六街、福一街口發生車禍，有人受傷。消防人員到場，看到何男頭部、同車乘客右膝蓋分遭玻璃輕微劃傷，意識清楚，能與人交談，送往基隆長庚醫院救治。

車禍路口監視器並未正常運作，拍到肇禍過程，警方將調閱公車行車紀錄器畫面，釐清車禍發生經過。