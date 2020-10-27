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基隆市公車轎車路口相撞 轎車側翻2傷誰闖紅燈待查

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導

楊姓男子駕駛的基隆公車和何姓男子駕駛的轎車，在百福社區百六街、福一街口發生擦撞後，何男轎車撞上違停路旁轎車後側翻。員警到場對楊、何實施酒測，2人均未喝酒。這起車禍造成2人受傷，送醫救治，車禍原因由警方調查中。

基隆市消防局「119」救災救護指揮中心今天下午1點30分接獲報案，百六街、福一街口發生車禍，有人受傷。消防人員到場，看到何男頭部、同車乘客右膝蓋分遭玻璃輕微劃傷，意識清楚，能與人交談，送往基隆長庚醫院救治。

車禍路口監視器並未正常運作，拍到肇禍過程，警方將調閱公車行車紀錄器畫面，釐清車禍發生經過。

據了解，楊男駕駛公車沿福一街行駛，何男駕駛轎車沿百六街行駛，兩車在路口發生碰撞，造成公車右前方車燈處破損。何男試圖閃避公車時失控翻覆，停放路旁的轎車被何車猛烈推擠，撞上中華電信配線箱，車頭受損。

楊男駕駛市公車和何男駕駛的轎車在百福社區百六街、福一街口發生擦撞，停放路車轎車被何車推擠，撞上中華電信配線箱受損。記者邱瑞杰／翻攝
楊男駕駛市公車和何男駕駛的轎車在百福社區百六街、福一街口發生擦撞，停放路車轎車被何車推擠，撞上中華電信配線箱受損。記者邱瑞杰／翻攝
楊男駕駛市公車和何男駕駛的轎車在百福社區百六街、福一街口發生擦撞，造成何車翻覆，車內2人受傷。記者邱瑞杰／翻攝
楊男駕駛市公車和何男駕駛的轎車在百福社區百六街、福一街口發生擦撞，造成何車翻覆，車內2人受傷。記者邱瑞杰／翻攝
楊男駕駛市公車和何男駕駛的轎車在百福社區百六街、福一街口發生擦撞，公車右前車頭受損。記者邱瑞杰／翻攝
楊男駕駛市公車和何男駕駛的轎車在百福社區百六街、福一街口發生擦撞，公車右前車頭受損。記者邱瑞杰／翻攝

車禍 公車 基隆

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