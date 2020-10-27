三星蔥飆高價引宵小覬覦　警方急啟動專案「護蔥」

宜蘭縣三星蔥日前因豪雨受到災損，拍賣價格水漲船高，每公斤拍賣價格站上200元高點，最近三星地區傳有蔥田遭到宵小覬覦，陸續傳出青蔥失竊，警方獲報後主動介入偵辦，目前已成立護蔥專案，維持轄區治安。

宜蘭因連續豪雨造成三星蔥受損，出貨量大減，使得市場拍賣價格水漲船高，今上午三星蔥拍賣平均價已達214元，今上午三星地區農會理事長黃明杰，前往遭竊蔥農住家關心，了解失竊情況。

黃明杰說，目前初步清查，有1戶蔥農遭竊，該戶蔥農上交市場每公斤價格可達260元，因種植量大，遭竊初期不察，直到近期發現蔥田有遭偷拔痕跡，才發現青蔥已引來宵小覬覦。