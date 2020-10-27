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三星蔥飆高價引宵小覬覦 警方急啟動專案「護蔥」
宜蘭縣三星蔥日前因豪雨受到災損，拍賣價格水漲船高，每公斤拍賣價格站上200元高點，最近三星地區傳有蔥田遭到宵小覬覦，陸續傳出青蔥失竊，警方獲報後主動介入偵辦，目前已成立護蔥專案，維持轄區治安。
宜蘭因連續豪雨造成三星蔥受損，出貨量大減，使得市場拍賣價格水漲船高，今上午三星蔥拍賣平均價已達214元，今上午三星地區農會理事長黃明杰，前往遭竊蔥農住家關心，了解失竊情況。
黃明杰說，目前初步清查，有1戶蔥農遭竊，該戶蔥農上交市場每公斤價格可達260元，因種植量大，遭竊初期不察，直到近期發現蔥田有遭偷拔痕跡，才發現青蔥已引來宵小覬覦。
黃明杰說，失竊蔥田連續遭竊10多天，數量不多，竊嫌還會重新覆土掩飾，才讓農友較晚察覺，目前警方已啟動護蔥專案，希望竊嫌不要再拔了！
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