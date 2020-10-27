基隆毒品通緝犯見警拔腿狂奔 縱身跳大排扭傷被逮

基隆市林姓男子下午在東明路遇到員警盤查，因涉毒品案遭通緝，喊了一聲「我媽就在那」，並趁員警分心時拔腿狂奔。一路跑到大排旁，跨越護欄縱身一跳，落入高約3公尺的大排河床，結果腳部扭傷。員警隨後進入大排將他逮捕，通報消防人員協助將他搬運到河岸，送醫救治。

年約30歲林男是警方列管毒品人口，員警今天下午1點多巡邏經過東明路時，看到林男戴口罩與1名男子聊天，因為察覺林男神色有異，加以盤查。

林見員警靠近，假意配合要拿出證件，又朝員警方大喊「我媽就在那」，趁員警目光移開時拔腿狂奔，跑進東明路39巷。員警緊追在後，林見無法擺脫，跨越大排護欄，縱身往下跳，打算改走「水路」逃逸，結果扭傷腳，失去敏捷行動力。

警員跟著進入大排後，逮住林男控制行動，並通知同仁支援。因為林說無法走路，更沒法自己爬出大排，警方向消防局求援。消防局信二分隊救災、救護人員到場後，進入大排將林男固定在擔架，再搬運上岸送醫救治。