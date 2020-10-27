可憐3小黑狗住垃圾堆每周餵1次 飼主被罰3000元

嘉義縣竹崎鄉王姓男子以狗籠養3隻小黑狗，因飼養環境太差、髒亂似垃圾堆，甚至1周才餵食1次，經民眾檢舉，家畜所派員稽查屬實，令限期改善後複查仍未改善，已依違反動物保護法規定開罰3000元。

嘉義縣家畜疾病防治所表示，依動保法第5條規定，飼主對於其管領的動物，應提供適當、乾淨且無害食物及24小時充足、乾淨飲水，另應提供安全、乾淨、通風及適量的遮蔽、照明與溫度之生活環境，違者可依法開罰3000至1萬5000元。

家畜疾病防治所長林珮如說明，今年6月接獲民眾通報，竹崎鄉灣橋村某農地上有3隻狗長期遭不當飼養，派員稽查發現，小黑犬偏瘦、健康狀況尚可，但現場飼養環境髒亂且犬舍未完善遮蔽，導致犬隻遭雨淋，現場未提供任何食物、飲水，家畜所立即要求王姓飼主改善。

林珮如說，經家畜所6次複查，王姓飼主僅改善犬舍遮蔽物，其餘皆未改善，飼主自稱先前雖1周才飼養1次，但飼料量比較多，現在平日皆有餵養，也有持續清潔環境，只是家畜所人員前往時剛好都無食物飲水，又因工作忙碌才無法積極改善。