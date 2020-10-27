未成年少女疑私奔　拿家人萬元生活費還謊稱住汽車旅館

屏東一名15歲潘姓少女日前疑與17歲男友「私奔」，直到家屬發現女兒不見便著急向警方報案，失蹤期間，潘女男友向家屬謊稱，有帶潘女去汽車旅館休息，經警方調查，查明並無此事，且及時找到潘女也不願回家，家屬無奈之下，只好以她拿走家中一家九口1萬6千元生活費為由，向警方通報竊盜才由警方將潘女帶回家。

據了解，就讀高一的潘女為家中長女，有6名兄弟姐妹，23日凌晨由男友載著她出門，隨後便與家人失聯，家人察覺後，聯繫女兒，當時潘女回應，沒有發生任何危險，同行的男友向潘的家人謊稱，「有到屏東歸來某家汽車旅館入住休息」不久會送潘女回家。

潘的父母遲遲未見女兒人影，相當著急，隨即報警處理，並在臉書各大社團貼文，請網友協尋。屏東警方獲報後，立刻展開調查，先是調閱旅館住客資料及監視器，確認兩人並無入住等情形，清查潘女可能接觸與落腳處，才找到與潘女。