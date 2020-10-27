蛤！他登山帶頭燈不帶電池受困 暗夜加里山救難員傻眼

苗栗縣熱門登山路線加里山，10月25日、26日連兩天都因為登山客照明設備問題受困山區，消防局接獲求助，隊員及義消暗夜上山救援，案情如出一轍，其中一例還是登山客有戴頭燈，卻沒有電池，上山即刻援救人員當場傻眼。

消防局25日、26日連兩天暗夜上加里山救援，第一例於25日晚上6點7分受理報案，台北市林姓男子（52歲）因視線不良，帶頭燈沒有電池，受困在加里山登山步道約2.5公里西線8號樁附近，消防局出動2名消防隊員、2名義消上山救援，晚上9點接觸林男，10點13分引導至登山口。

第二例26日晚上6點30分接獲新竹市政府消防局轉報，台北市邱姓男子（24歲）、朱姓女子（24歲）在加里山西線9號樁附近，沒有戴頭燈，沒有辦法下山，苗栗縣政府消防局2名消防隊員、2名義消上山救援，9點半接觸到2人，深夜11點 50分引導下山到登山口。

消防局指出，加里山屬中級山，一等三角點標高2220公尺，有台灣富士山稱號，登山客絡繹不絕，鹿場登山口路線全長約3.1公里，單程3到4個小時，大坪登山口路線全長約2.7公里，單程2到3個小時，因位處霧林帶，午間常有濃霧，尤其秋冬季節天氣變化快，及天色暗的較快，更要特別注意安全。