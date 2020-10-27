散播合歡山塞車假訊息 南投警方社維法送辦

今年10月3日中秋連假，時值郊遊踏青的旅遊熱門時段，網路上1張武嶺大塞車照片於網路社群瘋傳，造成大量旅客誤以為真，致使台中、南投旅宿被退訂大量房間，導致業者蒙受損失，南投縣指示刑事警察大隊介入調查後，經比對確定貼文者為黃姓男子，並通知到案說明，全案依社會秩序維護法第63條第1項第5款移送管轄地方法院簡易庭審理。

南投縣警局表示，此一假消息不只影響民宿業者，就連當地攤商生意也不如預期，仁愛分局雖隨即澄清該網路瘋傳的照片，為2015年武嶺單車挑戰賽舊照，並針對今年中秋連假車流量大，每日均派員疏導交通，使車流保持順暢，但影響已造成損失。

警方指出，經清查發現該則假訊息源頭為黃姓男子，於109年10月2日17時許，在PTT貼文後旋遭轉傳，貼文者除上傳前述2015年自行車比賽照片外，並加註「聽說塞爆啦，就說了還是我們宅一族舒服吧，朋友的車友剛剛傳來一張照片，差點沒笑死，連假再上山啊，祝福他，等等來看卡通啦，對了有人現在在那邊嗎，有沒有八卦！」

黃姓男子接著又於次（3）日再度上網貼文戲稱「笑死這樣都可以抄成新聞」等文字，造成民眾誤以為真；南投縣刑大之後並通知黃男到案說明，全案依社會秩序維護法第63條第1項第5款移送管轄南投地方法院簡易庭審理。。