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精油蠟燭未熄滅就睡 火燒到鄰居鞋櫃遭起訴
39歲顏姓男子住在台北市一棟頂樓加蓋公寓，他睡前都有使用精油蠟燭消除異味習慣，豈料某天入睡前，未熄滅放在書桌前的蠟燭，導致火種引燃書桌上物品，火勢快速延燒，一小時後將家具、房外洗衣機、監視際及隔壁鄰居的鞋櫃燒毀。士林地檢署偵結，依公共危險罪嫌將顏起訴。
起訴指出，顏男租房在內湖區一棟頂樓加蓋房屋，2020年5月8日凌晨2點多，他入睡前未將精油蠟燭熄滅，導致餘火燃燒周邊可燃物，燒毀房內家具、公共區域洗衣機、監視器及隔壁張姓鄰居的鞋櫃。
顏供稱，他睡前都會點燃精油蠟燭消除房內異味，當晚的確未熄滅就睡著。張證稱，當時是聽到警鈴大響，隨後聽到顏不斷喊「失火了，失火了」，才趕快打119報警。
火勢燃燒一個多小時，火災警鈴才響起，消防員趕抵滅火，幸無人傷亡。消防局研判，起火點在顏男房內書桌前，起因是火種不慎燃燒周邊可燃物。
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