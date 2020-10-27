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與同學男友約談判 帶父攜刀助陣被追打雙方均送醫
19歲王姓男子不滿女友在校疑似遭同學陳姓少年（14歲）偷拍，相約昨晚9時許在新北市泰山體育館前談判，雙方爆發衝突。王與兩名同夥持球棒追趕陳姓少年與其父親（40歲），陳父則持水果刀反擊，警方獲報到場後喝令眾人蹲下制伏，警詢後依傷害、聚眾鬥毆等罪嫌移送。
警方調查，陳姓少年與王男女友是同學，王男女友疑似未經同意在校被陳偷拍引發不滿，由男友出面約陳談判，雙方相約泰山體育館前，王當時帶著兩名友人到場助陣，陳則與父親一同到場，未料父子兩人一現身便被王等三人持球棒追打，陳父被打傷背部，拿出預藏的水果刀反擊，劃傷王男臉部，王的兩名友人則趁亂逃逸。
警方獲報後到場，將在場王、陳姓父子三人喝令棄械壓制，隨後將陳父與王男兩人戒護送醫治療，經急救兩人均無大礙；警方詢問後依傷害、聚眾鬥毆等罪嫌把王移送新北地檢署，並調閱監視畫面持續追查王男兩名友人下落。
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