捐270萬「皮卡」幫浦消防2車 桃園消防特搜運用救災
桃園市長鄭文燦今天上午在消防局主持利晉工程公司捐贈幫浦消防車、消防勤務車儀式，利晉工程總經理黃裕隆捐贈總價270萬元的2輛消防車，鄭文燦代表接受致謝表示，利晉工程董事長陳進財集公好義，這次捐贈幫浦消防車及消防勤務車，將撥交特搜大隊運用，提供災害搶救、教育訓練更有效率。
利晉工程公司在桃園成立54年，這次採購捐贈幫浦消防車，價值145萬元，由一般通稱「皮卡」車改裝，裝載幫浦設備及供水，補充大型消防車輛無法進入小巷弄問題，消防勤務車提供救災、訓練使用，2車總價270萬元，交由特搜大隊使用。
黃裕隆說，利晉工程為在地企業，從桃園跨足到雙北、中南部發展，這次聽到消防局需要更新消防設備，基於回饋鄉里，希望透過捐贈消防車輛拋磚引玉，吸引更多企業加入，一起保障人民生命財產。
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