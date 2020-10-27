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台南消防隊員黃振彬 獲全國十大傑出救護技術員特別獎

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市消防局第七大隊南門專責救護隊隊員黃振彬，面對各種危急個案時，都能臨危不亂顯現高度專業，審慎評估病患病情及執行適切處置，完整銜接到院前與到院後生命之鍊環節，他榮獲全國十大傑出救護技術員特別獎的殊榮，今天消息傳回消防局，同仁獲知都覺得實至名貴。

全國十大傑出救護技術員，是由社團法人台灣急診醫學會為了推動台灣到院前救護系統，鼓舞緊急救護技術員的士氣，每年皆會舉辦甄選。

黃振彬畢業於警專21 期，2018年由台南市消防局推薦參加高級救護技術員訓練後，以第一名優異成績結訓。進入消防的行列至今16年，致力於緊急救護。

消防局說，2016年黃振彬經歷台南維冠大樓倒塌搜救任務，多次前往協助救援。他在消防局擔任救護訓練及品管教官，協助高品質 CPR 和到院前插管等緊急救護相關業務推動，並參與初中級救護技術員教育訓練，也常於社群媒體分享及推廣緊急醫療救護相關資訊。

黃振彬表示，感謝台南市政府與台灣急診醫學會對緊急救護技術員的肯定及支持，他引用美國心臟醫學會急救指引開宗明義的格言：「當意外降臨，生命驟然而止時，如果我們能有機會在現場，就要阻止它的發生。」，期許在緊急救護這條路上能持續努力往前，帶給市民朋友更安全的救護環境。

台南市消防局第七大隊南門專責救護隊隊員黃振彬，榮獲全國十大傑出救護技術員特別獎。圖／台南市消防局提供
台南市消防局第七大隊南門專責救護隊隊員黃振彬，榮獲全國十大傑出救護技術員特別獎。圖／台南市消防局提供
台南市消防局第七大隊南門專責救護隊隊員黃振彬，榮獲全國十大傑出救護技術員特別獎。圖／台南市消防局提供
台南市消防局第七大隊南門專責救護隊隊員黃振彬，榮獲全國十大傑出救護技術員特別獎。圖／台南市消防局提供

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