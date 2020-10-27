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撞台中公車亭瑪莎拉蒂已5年車 車商：維修費比殘值高

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市西屯區今天凌晨4時許，發生一起高價名車瑪莎拉蒂自撞公車亭的交通事故，根據車商透露，該輛瑪莎拉蒂的款式是俗稱的「快樂波特」，排氣量有分3000cc跟3800cc兩種款式，要價從500萬至900萬都有，不過經調查，該輛涉案的快樂波特，已是2105年6月生產的，已是5年車，若在中古車行估價，大概只能賣出200多萬元，而此次該輛涉案名車的外觀受損狀況，「維修費恐已超過該輛名車的現值」。

黃姓車商說，今天在西屯區文心路發生交通事故的瑪莎拉蒂，俗稱「快樂波特」（Maserati Quattroporte Q4），有分兩種排氣量，根據不同的配備，要價可從500萬至900萬元不等，不過這種特殊名車的「掉價」相對也很快，因為市場流動性比起一般國民車品牌的話，流動速度比較慢，挑人買，因此掉價速度也掉得特別快。

車商表示，像瑪莎拉蒂這種高價名牌的轎車、跑車，一次碰撞的維修費用都不會便宜，因為每個零件原廠的開價都要價不斐，這次在發生事故的「快樂波特」，經他以外觀估算，維修費至少要150萬至200萬，而該輛車經查，已經是2015年6月生產的，現在的二手價行情約在200多萬元，維修費用可能還超過車子的現值。

他說，不過像這種高級名車發生碰撞之後，車主通常有會有保險，會以保險費支付，若不是受損狀況很嚴重，傷及引擎等等，都會選擇維修到恢復原狀，由保險支付維修費用。

台中市張姓男子（23歲）今天凌晨4時許，開著張姓老闆進口轎車瑪莎拉蒂「快樂波特」，載著兩名乘客行經西屯區文心路三段附近時，疑因駕駛與車內乘客在爭吵，未注意車前狀況，直接撞上路旁的公車亭，張的車頭右側凹陷毀損，同時造成車內兩名乘客輕微擦挫傷，警方獲報到場時，駕駛沒有在現場，警方事後聯絡車主後，張在今天早上8點到案，張辯稱，「有在現場，只是在旁邊看」，經查，張無酒駕情事，依違反道交條例告發。

一輛新車要價超過700萬、俗稱「快樂波特」的瑪莎拉蒂，今天凌晨4時許行經西屯區文心路三段時，自撞公車亭，維修費超過150萬。圖／讀者提供
一輛新車要價超過700萬、俗稱「快樂波特」的瑪莎拉蒂，今天凌晨4時許行經西屯區文心路三段時，自撞公車亭，維修費超過150萬。圖／讀者提供
一輛新車要價超過700萬、俗稱「快樂波特」的瑪莎拉蒂，今天凌晨4時許行經西屯區文心路三段時，自撞公車亭，維修費超過150萬。圖／讀者提供
一輛新車要價超過700萬、俗稱「快樂波特」的瑪莎拉蒂，今天凌晨4時許行經西屯區文心路三段時，自撞公車亭，維修費超過150萬。圖／讀者提供

瑪莎拉蒂 事故 中古車

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