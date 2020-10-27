撞台中公車亭瑪莎拉蒂已5年車 車商：維修費比殘值高

台中市西屯區今天凌晨4時許，發生一起高價名車瑪莎拉蒂自撞公車亭的交通事故，根據車商透露，該輛瑪莎拉蒂的款式是俗稱的「快樂波特」，排氣量有分3000cc跟3800cc兩種款式，要價從500萬至900萬都有，不過經調查，該輛涉案的快樂波特，已是2105年6月生產的，已是5年車，若在中古車行估價，大概只能賣出200多萬元，而此次該輛涉案名車的外觀受損狀況，「維修費恐已超過該輛名車的現值」。

黃姓車商說，今天在西屯區文心路發生交通事故的瑪莎拉蒂，俗稱「快樂波特」（Maserati Quattroporte Q4），有分兩種排氣量，根據不同的配備，要價可從500萬至900萬元不等，不過這種特殊名車的「掉價」相對也很快，因為市場流動性比起一般國民車品牌的話，流動速度比較慢，挑人買，因此掉價速度也掉得特別快。

車商表示，像瑪莎拉蒂這種高價名牌的轎車、跑車，一次碰撞的維修費用都不會便宜，因為每個零件原廠的開價都要價不斐，這次在發生事故的「快樂波特」，經他以外觀估算，維修費至少要150萬至200萬，而該輛車經查，已經是2015年6月生產的，現在的二手價行情約在200多萬元，維修費用可能還超過車子的現值。

他說，不過像這種高級名車發生碰撞之後，車主通常有會有保險，會以保險費支付，若不是受損狀況很嚴重，傷及引擎等等，都會選擇維修到恢復原狀，由保險支付維修費用。