開老闆700萬「快樂波特」自撞公車亭 駕駛先溜後到案

台中市張姓男子今天凌晨4時許，開著張姓老闆進口轎車瑪莎拉蒂，載著兩名乘客行經西屯區文心路三段附近時，疑因駕駛與車內乘客在爭吵，未注意車前狀況，直接撞上路旁的公車亭，張的車頭右側凹陷毀損，同時造成車內兩名乘客輕微擦挫傷，警方獲報到場時，駕駛沒有在現場，警方事後聯絡車主後，張才在今天早上8點到案，張辯稱，「有在現場，只是在旁邊看」，經查，張無酒駕情事，依違反道交條例告發。

黃姓車商表示，該輛瑪莎拉蒂（Maserati Quattroporte Q4）俗稱「快樂波特」，新車要價超過700萬元，根據受損車輛的照片外觀估算，保守估計，維修費至少上看150萬元，如果是在原廠出險的話，至少200萬起跳，因為瑪莎拉蒂的任何零件都要價不斐，詳細維修費用，需看到實車評估才能確定。

據查，該輛要價不斐進口轎車瑪莎拉蒂的車主，並非今天凌晨自撞安全島的張姓男子（23歲），而是另名張姓雇主所有，開車的張姓男子肇事後，未留在現場，僅留兩名乘客在現場由救護車送醫，乘客受有輕微的擦挫傷，當時張姓駕駛疑與乘客有爭吵，才未注意車前狀況而肇事。