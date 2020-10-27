台中轎車機車碰撞2人傷 騎士重傷急救

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

台中市清水區昨晚發生車禍，轎車和機車碰撞，2人受傷，其中騎士重傷送醫急救，肇事原因警方調查中，經過車禍現場民眾說，機車車體幾乎體無完膚，很可怕。

警方調查，昨晚9點多，22歲黃姓男子騎機車經清水區中華北路、臨海路口，沿中華北路內側快車道北往東方向左轉臨海路騎，23歲林女開轎車沿中華北路內側快車道南往北直行，兩車在路口發生碰撞，轎車車頭、機車毀損，騎士黃男重傷，駕駛林女輕傷都送醫救護中。

車禍發生後，台中市清水警方到場，先封道路，傷者由救護車載到醫院救治，汽機車車體碎片飛散路口，警方呼籲用路人行駛道路上，務必減速慢行，警方將在該路段加強測照取締超速及交通稽查，以避免重大交通事故發生。

台中市清水區昨晚發生轎車和機車撞上車禍。記者游振昇/翻攝
台中市清水區昨晚發生轎車和機車撞上車禍。記者游振昇/翻攝
台中市清水區昨晚發生轎車和機車撞上車禍。記者游振昇/翻攝
台中市清水區昨晚發生轎車和機車撞上車禍。記者游振昇/翻攝

車禍 台中市 車道

延伸閱讀

疑路況不熟6旬婦逆向開上高架 「怎麼車全是反的」

毒蟲違停遇警盤查 心虛想吞毒滅證

八旬翁大直美麗華5樓旋轉木馬處墜樓 急救不治

代步車急彎輪胎卡死 8旬老翁摔車被壓送醫急救

相關新聞

嘉市東市場施工 屋頂塌 壓傷攤商

嘉義市東公有零售市場目前正進行耐震補強工程，昨外包廠商在頂樓施工時，女兒牆磚瓦掉落到一樓鐵皮屋頂，造成屋頂塌陷，一樓素食...

老爸酒後 怒燒兒遊覽車

六十四歲陳姓男子不滿四十五歲兒子不分擔照顧臥病妻子的看護費，昨天凌晨二點多酒後提汽油桶放火燒兒子停在路旁賴以為生的遊覽車...

台中轎車機車碰撞2人傷 騎士重傷急救

台中市清水區昨晚發生車禍，轎車和機車碰撞，2人受傷，其中騎士重傷送醫急救，肇事原因警方調查中，經過車禍現場民眾說，機車車...

疑路況不熟6旬婦逆向開上高架 「怎麼車全是反的」

新北市台64線板橋往中和方向高架路段，今晚近9時傳有轎車逆向行駛，讓不少用路人飽受驚嚇，連忙閃避，所幸狀況未釀事故，違規...

直播虐童案社局考量女童姐妹安全 今晚緊急安置

有關台中市北屯發生直播疑遭虐童案，台中市社會局晚間9點40分表示，基於對兒童最佳利益的考量，今晚緊急安置女童姐妹。

赴高嘉瑜服務處自焚？ 文創董座出院稱貸款碰壁

台北市某文創公司楊姓男董事長向銀行貸款碰壁，上午赴立委高嘉瑜服務處陳情，在外淋汽油欲自焚，被制止後強制送醫，高不在服務處...

男子酒後在港口看人釣魚不慎落海 消防到場救人

鄭姓男子今天清晨酒後到台中港台電出水口排水渠看人釣魚，疑因天色暗不小心掉到排水渠內，雙手攀著水門載浮載沈喊救命，在海中泡...

象鼻岩海域浮潛女子撞礁岩受傷 海巡警消合力救援

28歲李姓女子今天到新北市深澳象鼻岩海域浮潛時，不慎撞到礁岩受傷。海巡、消防和員警前往救援，合力將她從礁岩區搬運越過海堤...

衛生局女員工墜樓後4個月 議員質疑新北市府調查牛步

新北衛生局林姓女員工墜樓案，引發外界關注，事發後近四個月，市議員戴瑋姍今質詢時指出，林女疑遭權勢性侵才選擇輕生，但事發後...

台中道路施工 司機倒車不慎壓死後方同事

台中市后里區今天發生死亡車禍，江姓工人開小貨車倒車時，疑不慎撞到在後方施工的同事，被撞工人送醫急救不治，肇事原因警方調查...

漠視4歲女遭虐殺 南投惡母又懷孕檢出手護胎兒

南投縣4歲女童遭虐埋屍案今偵結起訴彭姓母親及其陳姓同居人等3嫌，唯因彭女還有1名10歲兒，且遭收押禁見時更發現已懷孕逾6...

八旬翁大直美麗華5樓旋轉木馬處墜樓 急救不治

台北市80歲林姓老翁今天早上10點半在大直美麗華百貨墜樓，血濺滿地，消防員趕抵將他送醫，急救不治，警方調閱監視器發現，他...

熱門新聞

父親疑不滿兒子付不出妻子看護費 放火燒兒子遊覽車

搥頭15下釀1歲童亡 保母承認自己小孩不會這樣打

影／南投4歲女童受虐餵毒致死 檢起訴3惡嫌求處無期刑

51歲捷運警休假返鄉探親 疑主動脈剝離搶救不治

警界「鄭秀文」身高182公分 金城分局首位女分局長

臉書直播控虐童餵餿水 中警帶兩男釐清案情

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。