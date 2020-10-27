台中轎車機車碰撞2人傷 騎士重傷急救
台中市清水區昨晚發生車禍，轎車和機車碰撞，2人受傷，其中騎士重傷送醫急救，肇事原因警方調查中，經過車禍現場民眾說，機車車體幾乎體無完膚，很可怕。
警方調查，昨晚9點多，22歲黃姓男子騎機車經清水區中華北路、臨海路口，沿中華北路內側快車道北往東方向左轉臨海路騎，23歲林女開轎車沿中華北路內側快車道南往北直行，兩車在路口發生碰撞，轎車車頭、機車毀損，騎士黃男重傷，駕駛林女輕傷都送醫救護中。
車禍發生後，台中市清水警方到場，先封道路，傷者由救護車載到醫院救治，汽機車車體碎片飛散路口，警方呼籲用路人行駛道路上，務必減速慢行，警方將在該路段加強測照取締超速及交通稽查，以避免重大交通事故發生。
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