台中轎車機車碰撞2人傷 騎士重傷急救

台中市清水區昨晚發生車禍，轎車和機車碰撞，2人受傷，其中騎士重傷送醫急救，肇事原因警方調查中，經過車禍現場民眾說，機車車體幾乎體無完膚，很可怕。

警方調查，昨晚9點多，22歲黃姓男子騎機車經清水區中華北路、臨海路口，沿中華北路內側快車道北往東方向左轉臨海路騎，23歲林女開轎車沿中華北路內側快車道南往北直行，兩車在路口發生碰撞，轎車車頭、機車毀損，騎士黃男重傷，駕駛林女輕傷都送醫救護中。