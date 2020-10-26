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直播虐童案社局考量女童姐妹安全 今晚緊急安置

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導

2歲女童遭虐，社會局緊急安置。圖/取自臉書
2歲女童遭虐，社會局緊急安置。圖/取自臉書
有關台中市北屯發生直播疑遭虐童案，台中市社會局晚間9點40分表示，基於對兒童最佳利益的考量，今晚緊急安置女童姐妹。

社會局表示，從凌晨接獲通報，社工即到場處理，並和女童媽媽討論安全照顧計畫。女童媽媽決定將小孩交給友人照顧，社工立即訪視這名友人，評估其照顧環境及資源。

社會局評估這名友人狀況及母親照顧能力，因女童媽媽陳述資訊不清楚，且保護照顧子女能力有待提升，友人也難以持續穩定照顧。基於兒童最佳利益考量，社會局自109年10月26日起緊急安置女童姐妹2人。

【中央社／台中26日電】

台中市一名網友以臉書直播揭發友人的2歲及滿月女兒疑遭餵餿水、安眠藥、菸草及咬傷等凌虐。台中市社會局今晚表示，由於女童媽媽照顧能力有待提升，已緊急安置2名稚女。

台中市一名網友昨晚透過臉書直播方式揭露一起疑似虐童案，網友指出，女友人的2名女兒，疑遭同住的雇主與男友人以餵餿水、餵安眠藥、餵菸草、咬傷等方式凌虐，引發許多網友留言關切，而媽媽除已帶女兒到醫院驗傷外，也向警方提告疑似施虐者。

警方表示，接獲報案後即出動員警，將涉虐童的兩名男子帶回偵辦，移送檢方偵訊，初步了解，兩名男子是受女童媽媽委託照顧，坦承因為小孩哭鬧而動手制止，確實有打及捏小朋友，至於母女是否有遭囚禁或欠債，將再進一步查證。

社會局指出，兩名幼女是媽媽外出回家後發現身上有傷，但未發現有餵餿水、安眠藥、菸草等情形，由於2歲女童嘴角、手部有瘀青，滿月女嬰則是臉頰有瘀青，因為媽媽不知是雇主或男友人所為，於是將兩人都提告。

社會局表示，兩名女童之前並未通報過受虐，昨天社工人員發現2歲女童與滿月女嬰身上有新舊瘀青，女童媽媽已搬離現住處，並向社工人員說有另外的友人可以協助安置，社工今天立即訪視這名友人，評估照顧環境及資源。

社會局指出，經評估友人狀況及母親照顧能力，發現女童媽媽陳述資訊不清，保護照顧子女能力有待提升，友人也難以持續穩定照顧。基於兒童最佳利益考量，緊急安置女童姐妹兩人，由專人照顧確保安全無虞。

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