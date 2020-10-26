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赴高嘉瑜服務處自焚？ 文創董座出院稱貸款碰壁

聯合報 / 記者李奕昕／台北即時報導

某文創公司楊姓男董事長向銀行貸款碰壁，赴立委高嘉瑜服務處陳情，在外淋汽油欲自焚，被制止後強制送醫。記者李奕昕／翻攝
某文創公司楊姓男董事長向銀行貸款碰壁，赴立委高嘉瑜服務處陳情，在外淋汽油欲自焚，被制止後強制送醫。記者李奕昕／翻攝

北市文創公司楊姓男董事長向銀行貸款碰壁，上午赴立委高嘉瑜服務處陳情，在外淋汽油欲自焚，被制止後強制送醫，高不在服務處。楊晚間出院，警方帶回偵詢後請回，將依公共危險罪嫌函送。

據調查，楊姓男子（54歲）在台北市內湖區經營文創公司，成立約半年，財務狀況不佳，向7、8家銀行以疫情紓困方案貸款未通過，因公司在高嘉瑜位於成功路的服務處附近，他與合夥人劉姓女子赴服務處求助，事先未聯絡。

今天上午11點多，劉進入服務處約7、8分鐘，楊在外用牛奶罐自淋汽油，服務處人員見狀跑出察看，聞到濃厚汽油味，見他持打火機作勢點火，緊抓手部後報案。

北市內湖警分局大湖派出所員警趕到，奪下楊的打火機控制行動，評估情緒不穩，通報消防隊強制送醫，楊在拉扯過程擦傷。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

北市 文創 高嘉瑜

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