蘆洲校園驚傳墜樓 11歲女童從2樓掉落送醫

蘆洲區某所國小，今天下午驚傳學生墜樓意外。記者林昭彰／攝影 新北市蘆洲區某所國小，今天下午驚傳學生墜樓意外，1名11歲女童不知何因從2樓跳下，師長發現後緊急報案求助，女童意識清楚、沒有明顯外傷，但聲稱腰部、背部疼痛，救護車連忙將她送往北市新光醫院檢查。

據了解，學校老師是在今天下午3時許，打掃時間之後的第7節上課時，發現這名女童未進教室，老師緊急通報學務處透過廣播、動員人力尋找仍無所獲。

一個多小時之後，有老師在一間空教室發現這名學生。校方詢問之下，她聲稱從二樓跳到一樓，自己爬進空教室躲著，腰部、背部都很痛。校方約傍晚5時許報案將孩子送醫院。

新北市政府教育局說明，目前校方將先處理學生受傷，墜樓原因將待後續再釐清，師長事後會給予心理輔導，並協助處理保險相關事宜。

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