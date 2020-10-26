國中同學相約假車禍 詐保險公司62萬元檢起訴
台中市宋姓男子與林姓男子是國中同學，兩人涉嫌在去年7月間，在南屯區製造假車禍，兩人還以通訊軟體聯繫，協調碰撞時間，藉此向保險公司詐領62萬餘元保險金、醫藥費，宋得款後再朋分30萬給林，檢警在今年8月間循線查緝2人，台中地檢署今偵結，將二人依詐欺取財罪起訴。
根據起訴書，宋姓男子（30歲）與林姓男子（30歲）是國中同學，二人在去年間謀議利用假車禍向保險公司詐保，二人在去年7月16日凌晨1時許，先由林將轎車停放在路旁，接著再由宋騎車接近，兩人為製造開門不慎撞傷騎士的假象，利用透過手機通訊軟體，齊聲喊「一、二、三、撞」，協調碰撞時間。
宋姓男子藉此次假車禍，向三家保險公司請領到62萬餘元的理賠金，宋獲得款項後，再朋分給林。全案由台中市刑大科偵隊，協請財團法人金融法制暨犯罪防制中心共同清查，查出二人涉案。
台中地檢署今偵結，認定宋、林二人涉詐欺取財罪，今依法起訴。
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