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嘉義東市場頂樓磚塊掉落釀2傷 市府檢討包商責任

中央社 / 嘉義市26日電

嘉義市東市場建物正進行耐震補強，今天發生3樓頂樓女兒牆磚塊掉落導致攤商夫婦受傷事件，幸2人輕傷；市府除要求承包商停工外，並協助處理夫婦醫療費用及檢討承包商責任。

嘉義市建設處表示，東市場建物正進行耐震補強工程，3樓頂樓上午進行地板混凝土清除作業，挖土機作業時的震動引發3樓女兒牆磚塊剝落，掉落壓壞1樓素食攤位鐵皮屋屋簷及棚架，造成攤商侯姓男子、林姓女子夫婦受傷送醫。

林女僅是手臂挫傷，治療後返回攤位，她說，當時她在攤位內，而丈夫侯男在後方棚架下方洗菜，突然「轟！」一聲巨響，幾乎整片磚牆砸毀棚架，丈夫頭部被棚架砸傷，血流滿面，一度還被壓在棚架下，由其他攤商協助脫困。

嘉義市聖馬爾定醫院表示，侯男、林女到院時，意識清楚，侯男頭部有外傷、肩膀挫傷，進行縫合傷口後，需留院觀察；林女左肩挫傷，治療後已返家休養。

建設處指出，已有半世紀歷史的東市場，九二一地震後，為減輕樓層載重，保障東市場整體安全，原本3樓已於幾年前拆除完畢，現有2樓正進行耐震補強工程，目前補強柱子，頂樓地板也進行防水工程。

建設處長陳光興表示，目前東市場建物耐震補強工程已停工，要求施工廠商加強建置防護網、黃色施工圍籬，保障民眾安全。下午與設計及監造建築師、承包商現勘後，要求做好後續施工安全檢討，待檢討安全無虞後再行施工。

建設處表示，至於攤商夫婦的醫療費用、攤位場地的復原工作，建設處會一併協助處理；另外，後續會檢討承包商的責任問題。

嘉義 工安

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