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象鼻岩海域浮潛女子撞礁岩受傷 海巡警消合力救援
28歲李姓女子今天到新北市深澳象鼻岩海域浮潛時，不慎撞到礁岩受傷。海巡、消防和員警前往救援，合力將她從礁岩區搬運越過海堤，轉由救護車送醫脫險。
海巡署第2（北基）巡防區指揮部今天表示，上午11點多接獲民眾報案，在象鼻岩入口處有1名女性遊客，要浮潛時不慎撞到礁岩受傷。巡防區指揮部調派海巡署北部分署第2岸巡隊、艦隊分署第一（基隆）海巡隊前往處理，並通報新北市消防局瑞芳消防分隊、新北市瑞芳警分局合力救援。
海巡及警消抵達現場後，發現李女在消波塊待援，意識清楚，救護人員初步檢傷無大礙。救難人員將李女以長背板固定後，搬運通過堤防，再由救護車送往基隆長庚醫院救治。
第2岸巡隊表示，從事水域遊憩活動，請民眾務必注意周遭環境及自身安全，若於岸際或港區發生危難情事，可撥打「118」免費報案專線求援，海巡署獲報後將派員前往處置。
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