消防員夜晚到府宣導住警器 遭民眾質疑「真的假的」

花蓮縣消防局大力推動住宅用火災警報器，盼全縣每個家戶都能安裝。消防員有時只能趁晚上住家有人在時到府宣導，沒想到被民眾誤認是可疑人物，還上臉書詢問有沒有其他人遇到，吸引許多網友留言「是真的消防員」，消防局第一時間也回覆，確實是辛苦的同仁挨家挨戶宣導，請民眾不要擔心。

一名住吉安鄉太昌村的民眾，昨天在臉書社團貼文詢問「消防局晚上會派人一戶一戶問要不要裝火災警報器嗎？」指稱「那個人」騎公務車又穿消防局制服還配戴無限電，民眾並上傳「免費安裝住警器符合資格通知單」照片。底下網友回覆，「是真的，目前由消防員辛苦的挨家挨戶協助安裝」、「是真的，我家也裝了」、「這年頭免費的反而可疑，辛苦消防員了」。

花蓮縣消防局災害管理科長陳秋銘，第一時間也留言回覆，為了給予居住在狹小巷道、搶救不易地區的鄉親更高的安全保障，各分隊同仁會利用晚上比較有人在家的時候，前往發送住警器的宣導通知，希望讓大家知道安裝住警器的重要性，必要時也可以協助安裝，如果對於這個宣導措施有任何疑慮，「歡迎直接撥打119確認」。

陳秋銘強調，消防人員協助安裝住警器並不收費，也不會藉此推銷任何消防器材（如滅火器），如果有這種推銷行為，也歡迎大家直接拒絕。同時肯定外勤隊員，白天除了要服勤及辦理業務，晚上還得到各家戶宣導安裝住警器，非常辛苦。