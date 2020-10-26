國中生被霸凌打傷學校輔導中 10個月後母親陰影仍在

台中一名國中男學生今年一月在公車上被3名學長打傷，學校持續輔導受害學生，學生母親今天在臉書說，孩子被打已過10個月，她還是害怕走進這所學校，但學校本月底要辦園遊會，她會努力撫平內心不安去參加；學校今天表示，打人學生今年6月已畢業，被打學生持續輔導中，適應良好，會再向學生母親說明，請她放心。

被打學生的母親今天在臉書說，她孩子今年一月在公車上被3到4名學長打傷，還有人拿電擊棒打傷她兒子的頭，她很怕再走進兒子的學校，她有失覺思調症，現在努力吃藥平復心情。

該所學校校長今天說明，這名學生母親日前和導師討論，本月底學校辦園遊會，她想帶二手物到校設攤賣，所得全捐給兒子班級當班費，導師也贊成，學校持續輔導男學生，他和同學互動良好，打他的3名學長今年6月已畢業，當時雙方已和解。

台中市教育局說明：

一、本案經學校於1月7日追蹤輔導案生，據行為人表示他們3人因長期在搭公車期間，被打學生會在公車上向行為人嗆聲，行為人起初均未予以理會，後來案生直接向班上同學告知書包有攜帶棍棒，疑似要對行為人好看，才觸怒行為人不悅。爰雙方係屬言語衝突導致肢體衝突發生，惟雙方衝突均發生於校外，故學校未能掌握。

二、據行為人表示，1月6日所攜帶電擊棒僅為欲拿出恫嚇被害人，並未有任何傷害行為，校方說這名學生在校內表現正常，亦非學校列冊高關懷人員，並未拿出電擊棒，亦無同學檢舉他攜帶電擊棒，他都放置書包內未拿出，學校才未能適時發現許生攜帶違禁品。

三、案經該校召開防制校園霸凌因應小組會議，決議非屬霸凌事件，後續持續對學生追蹤觀察及請輔導室持續入班輔導。

四、案生平時課間或放學後與行為人私下互動之情形，教育局已請學校進一步了解並針對學生問題加強輔導，針對學生暴力行為，亦請學校加強學生品德與法治教育，如學生毆打同學成傷，恐涉及違反刑法及少年事件處理法等相關法律常識，避免學生觸法。

五、學校於事發後均持續做個案輔導，包括心理輔導及課業輔導，學生學習狀況很正常，均能正常就學狀況穩定，近日學校辦理校慶園遊會，家長也很熱心的跟導師討論要贊助園遊會的二手商品跳蚤市場，跟導師互動良好，目前學校均還在輔導中。後續會跟老師再親自拜訪與關心，另外打同學的學長也都已畢業。