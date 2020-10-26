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代步車急彎輪胎卡死 8旬老翁摔車被壓送醫急救

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導

嘉義市84歲涂姓老翁，今天清晨騎四輪電動車時，疑轉彎時輪胎卡死摔車、倒臥路上，被四輪電動車壓住，經消防局員到場急救後送醫。

嘉義市北鎮派出所說明，本案非交通事故，員警清晨獲報到場後協助老翁叫救護車送醫，據了解老翁當時急著回家，在代步車有一定速度下忽然急轉彎，造成龍頭鎖死翻車，因老翁所乘坐四輪代步車非動力交通工具、視同行人，屬為民服務。

嘉義市消防局今天清晨6時許獲報，中興路與北港路口有車禍救護，救護員到場發現涂姓老翁倒在路上，路過民眾已協助幫忙將壓在老翁身上四輪電動車搬移，老翁臉上有多處傷口。

救護人員表示，現場目擊者指老翁當時駕代步車直行，忽然旋轉代步車龍頭，疑過彎時輪胎打死後自摔。涂姓老翁右眼、臉部有撕裂傷跟血腫，手臂也有多處擦傷，經包紮止血後送嘉義醫院治療。

涂姓老翁自摔後躺在路邊，救護員到場急救送醫。記者卜敏正／翻攝
涂姓老翁自摔後躺在路邊，救護員到場急救送醫。記者卜敏正／翻攝

老翁 嘉義 事故

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