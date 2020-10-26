代步車急彎輪胎卡死 8旬老翁摔車被壓送醫急救

嘉義市84歲涂姓老翁，今天清晨騎四輪電動車時，疑轉彎時輪胎卡死摔車、倒臥路上，被四輪電動車壓住，經消防局員到場急救後送醫。

嘉義市北鎮派出所說明，本案非交通事故，員警清晨獲報到場後協助老翁叫救護車送醫，據了解老翁當時急著回家，在代步車有一定速度下忽然急轉彎，造成龍頭鎖死翻車，因老翁所乘坐四輪代步車非動力交通工具、視同行人，屬為民服務。

嘉義市消防局今天清晨6時許獲報，中興路與北港路口有車禍救護，救護員到場發現涂姓老翁倒在路上，路過民眾已協助幫忙將壓在老翁身上四輪電動車搬移，老翁臉上有多處傷口。