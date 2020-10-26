影／前男友入監她被逼簽本票 2女兒疑遭雇主施虐遭逮

台中市北屯區和福路住宅大樓昨天深夜11時許傳出虐童案，一名經營服事買賣的何姓女子在臉書直播揭露，警方獲報後，前往該住宅大樓，救出2歲、甫滿月的女童送醫驗傷，兩女童都被發現臉、手、腳有瘀傷，警方循線帶回涉嫌施虐的楊姓、林姓男子，全案報請台中地檢署檢察官指揮，暫依傷害、兒少福利法罪方向偵辦。

據查，2名遭施虐的女童是同母異父，其中一名剛滿月的女童生父正在監服刑，因女童生父因涉及撞壞車輛，欠下楊姓雇主債務，楊找女童母親簽下百萬本票，替男友還債，楊除了要女童母親在網購公司協助直播外，更逼迫女童母親必須擔任傳播小姐，以償還債務。

楊姓雇主在今年7月間，承租北屯區和福路的大樓，與女友、女童生母、2歲大的女童一起同住，以「就近看管」，期間女童母親懷有7、8個月的身孕，女童母親生產完後，楊就逼迫女童母親必須擔任傳播妹還債，女童母親在楊公司幫忙時，認識楊聘請的林姓男子，雙方交往成為男女朋友，女童母親在生產完後，疑沒坐月子，就被楊逼著去當傳播妹陪酒。

女童母親昨天深夜返回北屯區大樓時，發現兩個女兒身上有瘀傷，因此趕緊透過朋友，聯絡經營直播的何姓女子協助，何女昨天深夜在臉書開直播後，引發群情激奮，紛紛跑到中國醫藥大學附設醫院急診室，關心兩名女童的狀況。