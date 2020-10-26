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評／數字背後的「血汗司法」，遙不可及的「精緻偵查」

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桃園4歲女童被顧到遍體鱗傷 母閨密男友遭聲押

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市26歲許姓女子與蕭姓男子未婚生下4歲女童，許女本月中旬將女童託交國小「閨蜜」許姓女子照顧，未料8天內，女童竟遭打遍體新舊傷，警方在許姓閨蜜報案洪姓男友家暴，警方發現女童遭毆打虐待受傷緊急送醫，警方昨夜拘提洪姓男子到案，但他對犯行避重就輕，桃園地檢署今天上午偵訊後 ，將洪男依傷害凌虐未滿18歲者罪嫌聲請法院羈押。

檢警調查，許姓女子與蕭姓男子同居期間，未婚生下許姓女童（4歲），2人分手後，由許女撫養女童，許女找到工作後，本月14日將女童託給在龜山區租屋的國小閨蜜許姓女子（25歲）暫時照顧，許姓閨蜜與洪姓男友（38歲）同居，本月22日許姓閨蜜報案洪男家暴，警方上門發現女童遭毆打臉部瘀青、四肢遍體鱗傷，警方會同社會局社工緊急送醫治療，醫師擔心腦盪在加護病房觀察，女童暫無生命危險。

警方懷疑女童生母的許姓閨蜜、洪姓男友涉案，女童生母製作筆錄提起告訴，許女閨蜜否認毆打虐待女童、供稱洪姓男友與她吵架，遷怒女童施暴，警方漏夜拘提洪男到案，洪對毆打女童說法避重就輕、辯稱，女友與他吵架，他不小心打到女童。

警方訊後將洪姓男子依傷害凌虐未滿18歲者罪嫌移送桃園地檢署偵辦，檢方訊後將洪依傷害罪嫌聲請法院羈押，桃園地院今天上午將羈押庭決定是否羈押。

桃園市4歲許姓女童母親將他託給閨蜜許女照顧，女童竟遭閨蜜洪姓男友毆打臉部瘀青、4肢遍體鱗傷，警方送醫治療，拘提洪男到案，桃園地檢署聲押。圖／翻攝臉書「桃園爆報」
桃園市4歲許姓女童母親將他託給閨蜜許女照顧，女童竟遭閨蜜洪姓男友毆打臉部瘀青、4肢遍體鱗傷，警方送醫治療，拘提洪男到案，桃園地檢署聲押。圖／翻攝臉書「桃園爆報」

家暴 社工 虐童

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