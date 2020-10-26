影／嘉市東市場頂樓施工 鐵皮屋頂塌陷壓傷攤商夫婦

嘉義市知名觀光市場東市場今天上午9時許，因頂樓施工導致女兒牆牆面磚瓦掉落，壓到鐵皮屋頂塌陷，造成一樓素食店攤販侯姓夫婦遭壓傷，侯男一度被鐵皮屋頂壓住，附近攤商將他拉出脫困。市府建設處指出，對攤販受傷感到很抱歉，已請施工廠商盤點工地安全，並請監造建築師來現場勘查。

市府消防局指出，61歲侯姓男子頭部2公分撕裂傷，妻子林姓女子右肩擦傷，消防局到場時，兩人已脫困，生命徵象穩定，送聖馬爾定醫院治療。

目擊的攤商指出，夫妻倆當時在素食店內工作，突然聽到「砰」一聲，許多攤商都圍過來看，發現侯男當時剛好在鐵皮屋頂下，遭重物壓住，附近攤商趕緊協助脫困，林女則是被掉落的建材擦傷，還好沒有受嚴重傷勢，但大家仍心有餘悸。

市府建設處指出，因東市場已超過50年歷史，建物老舊，目前正補強12根柱子，頂樓也一併防水處理，拆除原有建物時，可能因此造成女兒牆磚瓦掉落，對攤商老闆感到很抱歉，將進一步加強工地安全，避免人員受傷。