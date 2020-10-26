台中滿月嬰及2歲女遭虐傷 母報警急搬離前雇主租處

台中市一名20多歲的女子昨深夜向台中市第五警分局東山所報案，指控2歲與滿月的女兒遭前雇主與另名男子凌虐，全案暫依傷害、違反兒少法罪嫌偵辦。台中市社會局表示，經驗傷後，女童和妹妹身上有瘀青新舊傷，但女童媽媽無法確認是何人造成，至於直播提到餵餿水、菸草等，女童媽媽表示，她未發現此事，社工已與女童媽媽討論孩子的安全及照顧計畫。

社會局表示，昨晚接獲訊息，即趕往了解。這名媽媽是外出工作，回家後發現兩歲孩子嘴角有瘀青，手部有條狀瘀青；滿月的女童臉頰有被捏出瘀青，社工判斷看起來有新舊傷。

女童媽媽告訴社會局人員，與男友、前雇主一同租屋，她表示因工作不在家，不曉得孩子的傷是誰造成的，所以一併提告。

女童媽媽向社工表示，直播的是朋友的朋友，可能對情況不了解，她未發現有餵餿水、餵藥等情事。

社會局表示，女童媽媽要帶孩子一起寄住朋友處，社會局須評估是否適合孩子居住及後續照顧。

社會局表示，兒少法第49條規定，任何人不得對兒童及少年身心虐待，第69條也規定，宣傳品、出版品、廣播、電視、網際網路或其他媒體，不得揭露受保護兒少的身分資訊，呼籲大家一起保護孩子，不要繼續散播相關畫面，否則可能觸法。如果懷疑或發現兒少虐待事件，請務必主動撥打全國婦幼保護專線「113」。

台中市第五警分局東山所表示，全案目前尚在釐清中。