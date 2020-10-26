疑未保持車距 國道3號驚悚追撞
34歲的王姓男子昨天上午10時開車經國道三號南下，途中疑未保持安全車距，在中和路段35.7公里處追撞郭姓婦人轎車，導致郭婦轎車失控打滑擦撞其他車輛，所幸整起事故僅造成3人輕傷。國道警方呼籲用路人遵守交通安全規則，以免受罰。
國道警方調查，王男駕駛的銀色轎車彷彿鏟土機，將郭婦的廂型車後輪整個鏟起，導致郭婦廂型車失控撞上內側護欄再橫移兩個車道至外側，所幸僅3人輕傷，酒測後無酒精反應。
警方呼籲，用路人行車應遵守交通規則，與前車保持適當安全距離；依「高速公路及快速公路交通管制規則」規定，車輛行駛高速公路或是快速道路的行車安全距離，小型車為車速除以2、大型車為車速減20公里，違者可以道路交通管理處罰條例第33條第1項第2款規定，處新台幣3000至6000元罰鍰並記違規點數1點。
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