疑未保持車距 國道3號驚悚追撞

34歲的王姓男子昨天上午10時開車經國道三號南下，途中疑未保持安全車距，在中和路段35.7公里處追撞郭姓婦人轎車，導致郭婦轎車失控打滑擦撞其他車輛，所幸整起事故僅造成3人輕傷。國道警方呼籲用路人遵守交通安全規則，以免受罰。

國道警方調查，王男駕駛的銀色轎車彷彿鏟土機，將郭婦的廂型車後輪整個鏟起，導致郭婦廂型車失控撞上內側護欄再橫移兩個車道至外側，所幸僅3人輕傷，酒測後無酒精反應。