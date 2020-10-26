男到長照中心探望妻機車拋錨 警幫推去修理

林姓男子騎機車要到長照中心探視妻子，途中機車拋錨，他奮力推著機車走，台中市東勢警分局石岡分駐所警員巡邏看到，幫他推機車到機車店維修，更載他到長照中心探望妻子，林男感謝員警暖心之舉。

東勢分局石岡分駐所警員胡惠琦23日下午3點多巡邏，經石岡區豐勢路與大智街口，看到53歲林姓男子推著機車沿路旁走，警員上前關心並協助男子將機車推至附近機車維修店。

家住豐原區的林姓男子表示，他騎機車要到石岡區長照中心探望妻子，經豐勢路全家便利商店時停下稍作休息，要起程時機車竟突故障無法發動，只能推著機車慢慢走往長照中心，還好途中遇見熱心員警，幫忙將機車推至機車維修店，但維修店老闆告知機車零件隔天才能送到，所以機車暫時無法修復，警員主動提議，騎車載林男到長照中心探望妻子，林男更感謝員警暖心之舉。