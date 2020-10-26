專偷娃娃機台 男子銷贓被逮還咬偵查隊小隊長

高雄張簡姓男子犯下至少十多起娃娃機台竊案，得手商品價值粗估至少十多萬元，昨天下午1點多，高市警方趁他要銷贓時，上前將他逮捕，但張簡男仍頑抗反攻，導致刑事幹員右胸口遭咬傷，警詢後，依妨害公務、竊盜等罪嫌送辦。

據了解，無業的張簡姓男子（41歲），因缺錢花用，動起歪腦筋，屢次使用尖銳物擊破夾娃娃機台的玻璃，再行竊夾娃娃機店內機台的商品，並將得手的公仔、洗衣球、藍芽喇叭等商品，轉賣給其他夾娃娃機店業者，從中牟利。

此外，張簡男在犯案時，還會騎著未懸掛車牌的機車，下手後再變裝，企圖製造斷點，阻礙警方辦案；本月11日時，鳳山警分局接獲鳳山區青年二路上某夾娃娃機店業者報案，展開追查。

昨天下午1點多時，跟監多日的刑警幹員，趁張簡男在鳳山區文武街上與他人交易行竊得來的商品要銷贓時，上前要逮捕他；張簡男卻突攻擊警方，帶隊的鳳山分局偵查隊小隊長陳昭元右胸遭張簡男咬傷、手腳也有多處擦挫傷，但仍難逃法網，被警方壓制在地。

經警方清查，張簡男光在鳳山區就犯下6起竊盜案，高雄市內共有11起，商品價值初步估計至少十多萬元，警方還在向上追查中。

張簡男不僅因數件行竊案件要吃上竊盜官司，這次被警方逮捕又因攻擊警方再吃上妨害公務案件。面對警方詢問，張男回應避重就輕，但罪證確鑿，警詢後將依竊盜、妨害公務等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。