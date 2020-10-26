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遭電商美女客服搭訕 男信網購可賺大錢險遭詐
新竹一名40歲李姓男子掉進詐騙集團網路購物陷阱，對方以盜用美女圖，在LINE中偽裝沃爾瑪電商美女客服人員「紫琪妹」，佯稱可幫忙「代購」、「代售」，讓李賺取其中高額差價利潤，李不疑有他，上周三衝到銀行準備匯出2萬元，所幸行員與警方及時勸阻，成功阻詐。
據悉，在「紫琪妹」甜言蜜語不斷洗腦下，李男深信可賺大錢，為取信於李，對方甚至製作「假的簽約書」，稱可代購「沃爾瑪電商所有高價名牌物品」，如香奈兒、迪奧、愛瑪仕、GUCCI等。
10月21日，李男衝到台銀新竹分行準備依約定匯款2萬元，李在櫃檯前忙著滑手機，引起鄭姓行員與劉姓襄理注意，通知保七警方上前關心。李手中抓著現金，再三強調網購生意都是真的，且已和對方簽約，只要將相關費用匯過去就可展開生意賺大錢。
警方與行員不斷勸說，指天下沒白吃午餐，李才與對方在網路上認識一周，沃爾瑪這種大公司，也不可能只憑一張「網路簽約書」就可作生意，這些都是假的。經近1個小時勸說，李才恍然大悟這是場騙局，目前警方已整理相關資料，擴大偵辦幕後詐騙集團。
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