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臉書直播控虐童餵餿水 中警帶兩男釐清案情

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市一名年約20多歲的女子昨天深夜向台中市第五警分局東山所報案，女子指控2歲與滿月的女兒有遭前雇主與另名男子凌虐，東山所已帶回兩名涉案男子，釐清案情，全案暫依傷害、違反兒少法罪嫌偵辦。

據查，經營服飾配件的何姓女子，昨天深夜11時許在臉書「DeerZone嚴選」直播，透露女性友人的小孩，疑似遭娛樂公司的前雇主、同夥虐待，有讓小孩「吃餿水」、「餵藥」、「抽菸」等情事，昨天有網友看到直播後，也紛紛跑到中國醫藥大學附設醫院的急診室關心。

台中市第五警分局東山所表示，全案目前尚在釐清中，據查，兩名女童的手、腳有多處瘀傷，女童母親稱嫌犯犯案的時間在這個月間。

經初步瞭解，女童母親指控，兩個女兒都有被兩名涉案男子毆打的情形，詳細的案情有待後續調查釐清，全案已報請台中地檢署檢察官指揮偵辦，暫依違反兒少法、傷害罪嫌偵辦，也同步通知社會局後續瞭解。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

台中市何姓女子昨天透過臉書直播，透露女性友人的兩名年幼的女兒遭人虐待的案件。圖／摘自臉書DeerZone嚴選
台中市何姓女子昨天透過臉書直播，透露女性友人的兩名年幼的女兒遭人虐待的案件。圖／摘自臉書DeerZone嚴選

直播 兒少法 虐童

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