父親疑不滿兒子付不出妻子安養費 放火燒兒子遊覽車

台南市北區中華北路一段巷內今天凌晨2點多，發生一輛停在路邊遊覽車後半部遭人放火燃燒，消防人員據報滅火後，年約64歲陳姓男子於2點50分，跑到土城消防分隊叫囂火是他放的，警方接獲通報後將他帶回調查。

身上有酒味的陳姓男子供稱，他的妻子身體不好要請看護，但兒子經濟狀況不佳，付不出安養費，他一氣之下才放火燒兒子遊覽車。警方依放火及公共危險罪嫌送辦。

台南市北區中華北路一段與安明路一段口，今天凌晨2點零3分，發生遊覽車火警，和緯消防分隊出動撲滅，現場為一輛遊覽車後半部燃燒，無人受傷受困。

陳姓車主表示，昨晚9點多就將車停於該處，不知何故起火；有損失，須要火調。