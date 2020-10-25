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杭特私密片流出！美媒：川普陣營欲塑造拜登家族不道德形象

男不滿運將抓耙子拍照檢舉 互控妨害自由遭檢打臉

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市屢屢發生檢舉人拍攝檢舉汽機車違規引爆糾紛，警方今年7 月間受理徐姓、呂姓男子2人疑因呂姓計程車運將拍攝徐男違規停車，雙方爆發糾紛，呂男報警指控徐男恐嚇危害安全罪嫌、徐男指控呂男強制罪嫌，互不相讓，桃園地檢署以均難認定2人犯行，日前偵結2人涉妨害自由罪嫌不起訴處分。

警方調查，38歲徐姓男子今年7月10日，開車在桃園區三民路3段禁止停車路段暫停，當時44歲呂姓計程車運將發現，拿起手機欲拍攝檢舉徐男違規行為，引起徐男不滿，上前理論，雙方發生糾紛衝突。

呂男指稱，徐男見他欲拍攝照相，恫嚇指稱「若不刪除照片就要請你吃子彈」、「開計程車很囂張嗎」，造成他心生畏懼，但他報警後見徐男準備開車離開，才上前擋在車前，讓徐無法離開，並指徐男下車抓他肩膀，提告徐男涉妨害自由罪嫌。

徐男供稱，他否認恐嚇呂男、也否認抓呂男肩膀，他見呂男拍攝照片，並未報警，準備開車離開，呂男報警又擋在車前，他因害怕危險及恐怕呂男暴力傾向，而後下車走回店內，提告呂男涉妨害自由罪嫌。

桃檢表示，經查呂男現場未錄音、錄影，調閱附近監視器發現，呂男拍攝徐男臨時停車，徐男下車跟著呂男到停車處，因距離過遠，只見2人交談，無法辨別徐男有無抓呂男肩膀，無法認定徐男涉恐嚇危害安全罪嫌，另發現徐男被呂男擋在車前，造成通行不便，徐男下車返回店內，亦難認定呂男涉強制罪嫌，偵結2人互告妨害自由罪嫌均不起訴處分。

桃園市呂姓計程車司機疑拍攝徐男停規停車欲檢舉，引爆雙方糾紛，雙方互告妨害自由罪嫌，桃檢以難認定2人犯行，偵結雙方妨害自由罪嫌不起訴處分。記者曾增勳／攝影
桃園市呂姓計程車司機疑拍攝徐男停規停車欲檢舉，引爆雙方糾紛，雙方互告妨害自由罪嫌，桃檢以難認定2人犯行，偵結雙方妨害自由罪嫌不起訴處分。記者曾增勳／攝影

計程車 恐嚇

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