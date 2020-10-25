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台南病母留紙輕生 丈夫誤以為外出沒想到她將女兒帶走

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市59歲李姓婦人，昨天下午在家中一樓留下便條紙，內容寫有她長期為腸胃病所苦，受不了要輕生，李先生返家後以為妻子外出，連忙到派出所報案，警方調閱監視器發現李婦未外出，陪同李先生返家仔細察看，發現女兒倒在三樓房間，李母手持菜刀，情緒激動，員警將菜刀奪下後，將兩人送醫。

台南市安南區安和路四段533巷內，今天下午4點30分發生命案，據報現場李姓婦人(59歲)久病厭世，想帶女兒一起走，拿菜刀砍女兒後自殘，李女兒有思覺失調症。

消防局救災救護中心派遣安和、鹽行消防分隊前往發現，李女（40歲)命危頭、頸部有刀傷往安南醫院。李姓婦人右頸部輕微割傷，意識清醒送往安南醫院救治。

據了解，李先生今天下午4點多，到轄區派出所報案，他的警方表示，妻子在家中一樓留紙條內容有意輕生，交代後事怎麼辦，他以為妻子外出，請警方協尋。

員警調閱李家附近監視器畫面，發現李婦未外出，連忙陪同李先生返家仔細察看，才發見女兒倒在三樓房間血泊中，李母手持菜刀，情緒激動，員警將菜刀奪下後，將兩人送醫。

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台南市發生病母殺女兒後自殘悲劇，警方到場調查。記者黃宣翰／攝影
台南市發生病母殺女兒後自殘悲劇，警方到場調查。記者黃宣翰／攝影

監視器 命案

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