桃園女童驚傳兒虐遍體鱗傷 生母閨蜜男友涉案警拘提

桃園市26歲許姓女子與蕭姓男子未婚生下4歲女童，許女本月中旬將女童託付國小「閨蜜」許姓女子照顧，未料不到10天，女童竟遭打遍體新舊傷，許姓閨蜜向警方提報洪姓男友家暴，警方上門發現女童遭毆打虐待受傷，緊急送醫治療，警方今天下午表示，許姓女童生母提告兒虐，警方傳喚她的許姓閨蜜製作筆錄供稱洪男施暴，請示檢察官後，將拘提洪男到案依法偵辦。

警方指出，許姓女子與蕭姓男子同居期間，未婚生下許姓女童（4 歲），2人後來分手，女童由許女撫養，由於許女交往新男友、本月上旬找到工作，本月14日將女童託給在龜山區租屋居住的國小閨蜜許姓女子（25歲）暫時照顧，許姓閨蜜與洪姓男友（38歲）同居，未料本月22日就傳出兒虐案。

許姓女童生父與姑姑接獲女童遭兒虐十分憤怒，在臉書「桃園爆報」社群PO文「廢物別讓我遇到」指出，大罵「王八蛋，我們家的孩子是生來讓你打的嗎」，一個好好的女兒被你打到住加護病房全身是傷。女童生父和姑姑憤怒表示，孩子頭部被打到住加護病房，形同蓄意謀殺，他們十分心痛，無法原諒。

警方表示，本月22日，女童生母的許姓閨蜜報案，聲稱遭洪姓男友家暴不讓她搬家，警方會同前往該租處，意外看見屋內女童臉部瘀青、四肢遍體鱗傷，警覺異狀詢問，立即會同社會局社工將女童送醫，醫師擔心女童腦震盪，轉送加護病房治療，暫無生命危險。