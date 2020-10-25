聽新聞
test
0:00 / 0:00
桃園女童驚傳兒虐遍體鱗傷 生母閨蜜男友涉案警拘提
桃園市26歲許姓女子與蕭姓男子未婚生下4歲女童，許女本月中旬將女童託付國小「閨蜜」許姓女子照顧，未料不到10天，女童竟遭打遍體新舊傷，許姓閨蜜向警方提報洪姓男友家暴，警方上門發現女童遭毆打虐待受傷，緊急送醫治療，警方今天下午表示，許姓女童生母提告兒虐，警方傳喚她的許姓閨蜜製作筆錄供稱洪男施暴，請示檢察官後，將拘提洪男到案依法偵辦。
警方指出，許姓女子與蕭姓男子同居期間，未婚生下許姓女童（4 歲），2人後來分手，女童由許女撫養，由於許女交往新男友、本月上旬找到工作，本月14日將女童託給在龜山區租屋居住的國小閨蜜許姓女子（25歲）暫時照顧，許姓閨蜜與洪姓男友（38歲）同居，未料本月22日就傳出兒虐案。
許姓女童生父與姑姑接獲女童遭兒虐十分憤怒，在臉書「桃園爆報」社群PO文「廢物別讓我遇到」指出，大罵「王八蛋，我們家的孩子是生來讓你打的嗎」，一個好好的女兒被你打到住加護病房全身是傷。女童生父和姑姑憤怒表示，孩子頭部被打到住加護病房，形同蓄意謀殺，他們十分心痛，無法原諒。
警方表示，本月22日，女童生母的許姓閨蜜報案，聲稱遭洪姓男友家暴不讓她搬家，警方會同前往該租處，意外看見屋內女童臉部瘀青、四肢遍體鱗傷，警覺異狀詢問，立即會同社會局社工將女童送醫，醫師擔心女童腦震盪，轉送加護病房治療，暫無生命危險。
警方懷疑女童生母的許姓閨蜜、他的洪姓男友涉嫌對女童施暴兒虐，女童生母聞訊製作筆錄提起告訴，許女閨蜜否認虐待女童、供稱是洪姓男友與她吵架，遷怒女童施暴。警方表示，女童頭部瘀青、四肢遍體鱗傷，警方請示檢察官後將拘提洪男到案，釐清查明女童遭兒虐施暴責任。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言