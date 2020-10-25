離家少女尋獲身心疲累 男涉略誘罪稱不知那麼嚴重

涉案的男網友依略誘罪法辦。圖／家屬提供

台中一名15歲少女遭男網友載走失聯4天，警方24日在台南尋獲，少女因身心狀況不佳，先由家人帶回；男網友則說，不知道那麼嚴重，訊後，被依略誘罪嫌函送法辦。

台中市一名15歲就讀高一的少女，21日被男網友以機車載走後下落不明，家長當晚向警方報案；警方調閱沿路監視器發現車輛往南投縣草屯鎮方向離開後行蹤不明，失聯4天後，警方24日上午根據男網友的手機定位，在台南尋獲少女，連同男網友帶回台中的派出所。

少女的媽媽在派出所等候，傍晚少女抵達派出所，少女媽媽見女兒歸來，才放下心中大石，警方為少女、家人準備便當，希望在家人的陪伴下，可緩和少女的情緒，但少女吃完便當後感到疲累，社工、女警評估少女的身心狀況不佳，先讓家長帶她回家。

少女媽媽憤而提告男網友，男網友昨天晚上在派出所製作筆錄，他指出，日前少女說和父母吵架，想去外面住幾天，他遂北上台中載走少女；男網友表示，「不知道那麼嚴重」。

少女經過一夜休息後，今天心情已較為平復，但家人還是決定向學校請假幾天，讓少女好好休息。後續社工將評估少女狀況，再接受警方製作筆錄。

今天中午警方將男網友依照略誘罪嫌函送，當少女家人得知男網友已從派出所離去，憂心日後找不到人，該怎麼辦。

據了解，男網友在台南工作，1個月前他和少女透過網路認識，21日少女被男網友以機車載走後，往南投方向行進，接著一路南下到台南，失蹤的這幾天都待在台南。