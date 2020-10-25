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尷尬！男遊客小琉球自拍美照 踩空跌落堤防

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導

屏東小琉球知名景點花瓶岩是遊客拍照熱點，今天中午一名48歲董姓男子獨自到小琉球花瓶岩岸際遊玩，過程中，自拍取景不慎踩空跌落消波塊夾縫，導致頭部、左手臂及背部有多處擦傷，所幸，意識清楚仍能行走，目擊民眾見狀立刻通報海巡協助，經琉球鄉衛生所評估，轉往東港安泰醫院治療。

海巡署南部分署第五岸巡隊小琉球安檢所，今天中午12點多接獲民眾報案，在小琉球地區花瓶岩岸際一名男遊客跌落堤防卡在消波塊縫隙中，海巡人員派員到場協助，與消防人員合力將跌落的董姓男子救起。

董男頭部、左手臂及背部等擦傷，意識清楚仍可行走，他面露尷尬對海巡人員表示，因為看到海天一色的美景，為了取景自拍，不慎失足才會跌落到消波塊縫隙。

董男送往琉球鄉衛生所評估後，改搭乘醫療救護船轉往東港安泰醫院檢查及治療。南部分署第五岸巡隊表示，港區堤防設施高度均可達米，考量其設置用途，普遍未有防護柵欄設置或照明設施，民眾遊玩務必注意潛在危險，切勿冒險進入。

48歲董姓男子獨自到小琉球花瓶岩岸際自拍取景，不慎踩空跌落堤防，由海巡與消防人員救起。記者陳弘逸／翻攝
48歲董姓男子獨自到小琉球花瓶岩岸際自拍取景，不慎踩空跌落堤防，由海巡與消防人員救起。記者陳弘逸／翻攝
48歲董姓男子獨自到小琉球花瓶岩岸際自拍取景，不慎踩空跌落堤防，由海巡與消防人員救起。記者陳弘逸／翻攝
48歲董姓男子獨自到小琉球花瓶岩岸際自拍取景，不慎踩空跌落堤防，由海巡與消防人員救起。記者陳弘逸／翻攝
48歲董姓男子獨自到小琉球花瓶岩岸際自拍取景，不慎踩空跌落堤防，由海巡與消防人員救起。記者陳弘逸／翻攝
48歲董姓男子獨自到小琉球花瓶岩岸際自拍取景，不慎踩空跌落堤防，由海巡與消防人員救起。記者陳弘逸／翻攝

小琉球 海巡署 屏東

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