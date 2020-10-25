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蘆洲警深夜聯合環保局稽查 開罰10輛改裝噪音車
針對改裝車噪音妨害安寧，新北市蘆洲警分局昨晚與環保局在蘆洲、五股、八里地區重要路段聯合執行交通稽查，同步取締無照、越級駕駛、酒後駕車及危險駕車等違規行為，共攔檢50輛改裝機車，其中10輛不合格，將依法開罰。
蘆洲警分局統計，自今年1月迄今，針對改裝致噪音車輛，已攔查通報環保局5184件，希望以現場攔查的強力執法作為，配合通報環保、監理單位稽核開罰高額罰款，確實遏止改裝、製造噪音的車輛擾民問題。
昨晚10時至12時聯合執勤，目標針對擅自變更原有規格設備的改裝車輛加強取締，直接由環保局人員專業判斷、測量是否因不當改裝致產生噪音超標與違反規定的情形，共同執行防制。
蘆洲警分局長李忠萍呼籲民眾，不當改裝車體、電氣設備，將使車輛安全結構減弱，危及自己及其他用路人的安全，依道路交通管理處罰條例第18條，可處新台幣2400元以上9600元以下罰鍰，並責令檢驗。
至於改裝排氣管產生噪音，除環保局可依違反「噪音管制法」裁罰3千元以上3萬元以下罰緩，同時可能觸犯道路交通管理處罰條例第16條、43條，最重可處新台幣6千元以上2萬4千元以下罰緩。
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