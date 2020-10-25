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高市七旬老翁獨自上山健行 不幸落水喪命
高雄市民周姓老翁9月初在六龜山區失蹤，經警方多日搜索沒有下落，直至22日有人在屏東縣高樹鄉荖濃溪菜寮河段發現一具無名屍，通報警方處理。六龜警方證實，荖濃溪下游河段發現的遺體為失聯多日的周姓老翁無誤，失蹤那幾天山區天氣多雨，周男可能遭逢大雨導致意外落水，沒有他殺之嫌。
9月1日上午10點多，72歲周姓男子獨自搭公車到六龜區不老溫泉區出遊，依據監視器畫面，周男在街道下車，步行前往高133線方向通往寶來溫泉區，因家人旅居美國，多日才發現聯繫不上，10日向高雄六龜分局報案協尋。
警消獲報後組隊搜尋，在荖濃溪河床找尋多日沒有消息，後來山區連續多日豪大雨不停，搜尋工作停止。9月22日，屏東縣高樹鄉菜寮河段有居民發現河床上有具無名屍，六龜分局通報周男家屬前往屏東縣指認。
六龜警局表示，河床遺體面目難以辨識，周男家屬透過法院安排DNA生物跡證比對，結果證實河床男屍是周姓老翁無誤，高133線道路坍塌中斷，9月上旬山區豪雨不停，周姓老翁可能因此發生落水意外。
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