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台東偷車嫌藏躲警察局民防中心 民眾：自投羅網！
台東59歲林姓男子偷機車遭警追捕，林嫌棄車後，竟躲入警察局民防管制中心，警方輕鬆將人逮捕。附近民眾看到這一幕笑說：「簡直自投羅網」。
警方表示，今天上午10點接獲民眾報案機車失竊，即通知線上巡邏員警加強搜尋追捕，不到2小時，就在市區文化街發現遭竊車輛，但不見嫌犯蹤影。
由於文化街路底為死巷，僅有警察局民防管制中心，警方研判竊嫌藏躲民防管制中心附近，遂展開搜捕，果然在管制中心旁一棟建物2樓發現竊嫌將他逮捕。
「根本是自投羅網啊！」文化街附近居民說，道路到底就沒路了，只有警察局民防管制中心，周圍還都圍起來，跑到裡面根本逃不出來，又是警察的地盤。
警方調查，59歲的林姓男子，平時無業遊手好閒，逮捕過程中辯稱沒有偷機車，他都在民防管制中心附近抽菸睡覺，警察拿出監視器畫面後，林男百口莫辯，訊後依竊盜罪嫌移送法辦。
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