影／兩計程車行經路口相撞側翻 2車3人受輕傷

北市松山區民生東路四段、光復北路巷口，10月24日凌晨發生兩輛計程車相撞車禍，兩車行駛閃光路口均未減速，發生碰撞後，幹道上計程車當場側翻，司機、乘客自行爬出，2車3人僅受輕傷，全案無酒駕情勢。

警方指出，10月24日凌晨12點27分，接獲民生東路四段80巷與光復北路230巷口發生車禍，當時路口號誌為閃紅燈、閃黃燈號誌，疑似因雙方行駛路口均未減速，再加上閃紅燈的支道計程車傅姓斯司機，未禮讓閃黃燈的幹道計程車先行，衝出路口攔腰撞上幹道計程車。

幹道計程車當場側翻，180度轉向止停，楊姓司機和游姓女乘客自行爬出車外，楊司機右手輕微擦傷，尤女腳步受傷自行至醫院就醫；至於車頭全毀的傅姓司機，則是胸部、手部輕微擦傷。