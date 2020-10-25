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影／兩計程車行經路口相撞側翻 2車3人受輕傷
北市松山區民生東路四段、光復北路巷口，10月24日凌晨發生兩輛計程車相撞車禍，兩車行駛閃光路口均未減速，發生碰撞後，幹道上計程車當場側翻，司機、乘客自行爬出，2車3人僅受輕傷，全案無酒駕情勢。
警方指出，10月24日凌晨12點27分，接獲民生東路四段80巷與光復北路230巷口發生車禍，當時路口號誌為閃紅燈、閃黃燈號誌，疑似因雙方行駛路口均未減速，再加上閃紅燈的支道計程車傅姓斯司機，未禮讓閃黃燈的幹道計程車先行，衝出路口攔腰撞上幹道計程車。
幹道計程車當場側翻，180度轉向止停，楊姓司機和游姓女乘客自行爬出車外，楊司機右手輕微擦傷，尤女腳步受傷自行至醫院就醫；至於車頭全毀的傅姓司機，則是胸部、手部輕微擦傷。
全案2車司機均無酒駕，並私下協商賠償事宜。警方呼籲，此路口從晚上11點至早上6點為閃紅燈、閃黃燈號誌，駕駛人行經此處應減速慢行注意前方車況，避免發生事故。
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