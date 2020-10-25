寄槍恐嚇留言威脅詹江村 桃警：人在大陸的通緝犯

桃園市議員「村長」詹江村遭女粉絲控告性侵事件，他在臉書公布收到網友搜集他胎記及寄槍恐嚇取財的案外案，詹今天中午向警方報案，桃園分局今天下午表示，警方查出目前通緝在案的29歲郭姓男子涉嫌重大，郭男已在去年11月間潛逃大陸北京，這次利用境外網路IP向詹江村留言恐嚇，警方將報請刑事局透過兩岸共同打擊犯罪管道，委請大陸公安協緝。

詹江村公布，網友貼文已搜集詹他的屁股胎記照片5張，要求每張照片20萬元，並稱若不承認，揚言威脅要殺詹，並將改造手槍寄到桃園「自求多福」。詹江村表示，經他了解，該名郭姓男子去年就幫「館長」出氣恐嚇他，這次再度PO文恐嚇取財，還對他發出死亡威脅，已是郭男2度恐嚇他。