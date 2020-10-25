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寄槍恐嚇留言威脅詹江村 桃警：人在大陸的通緝犯
桃園市議員「村長」詹江村遭女粉絲控告性侵事件，他在臉書公布收到網友搜集他胎記及寄槍恐嚇取財的案外案，詹今天中午向警方報案，桃園分局今天下午表示，警方查出目前通緝在案的29歲郭姓男子涉嫌重大，郭男已在去年11月間潛逃大陸北京，這次利用境外網路IP向詹江村留言恐嚇，警方將報請刑事局透過兩岸共同打擊犯罪管道，委請大陸公安協緝。
詹江村公布，網友貼文已搜集詹他的屁股胎記照片5張，要求每張照片20萬元，並稱若不承認，揚言威脅要殺詹，並將改造手槍寄到桃園「自求多福」。詹江村表示，經他了解，該名郭姓男子去年就幫「館長」出氣恐嚇他，這次再度PO文恐嚇取財，還對他發出死亡威脅，已是郭男2度恐嚇他。
桃園分局表示，為避免詹江村人身安全危險，警方加派警力在詹的住家、服務處巡邏，警方查出郭男涉案，警方去年9月將郭男依妨害自由罪嫌函送法辦之外，郭男另涉恐嚇等多案，卻因檢方一再傳喚未到，今年4月發布通緝在案，郭男已在去年11月潛逃到大陸，警方查出郭的IP網址在境外大陸，明確查出郭是在大陸北京PO文恐嚇詹江村，警方將提報刑事局透過兩岸共同打擊犯罪管道，委請大陸公安協緝。
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