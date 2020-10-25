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影／醉漢趁人不備開走計程車 連撞2車遭法辦

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市陳姓男子今天凌晨喝酒後，經友人攙扶下，準備搭計程車離開，未料當時計程車司機見陳泥醉，下車要求陳友人必須陪同在車內，未料陳就趁司機不備，開走計程車，隨後在西屯區至善路、上安路口，碰撞停等紅燈的另輛計程車與轎車，警方獲報到場，將陳制伏在地，並將全案依公共危險等罪移送台中地檢署偵辦。

據查，今天凌晨3時許，陳姓男子（23歲）在西屯區青海南街附近喝完酒後，由友人攙扶聯絡計程車到場，準備載陳返家，蔡姓計程車司機到場時，發現陳已泥醉，當場要求陳的友人必須在車內陪同，以免衍生其他消費糾紛，雙方正在協調時，陳就趁蔡不備，直接坐上計程車的駕駛座，將計程車開走。

計程車司機趕緊通報警方到場，陳開走計程車後，隨後因不勝酒力，在西屯區至善路、上安路口撞上前方停等紅燈的另輛計程車與轎車，幸好未釀人員受傷。

警方到場時，陳姓男子仍有酒醉、情緒不穩的狀況，依法實施管束，經施以酒測，陳的酒精濃度已超過每公升0.55毫克，全案依公共危險等罪，帶回派出所詢問後，移送台中地檢署偵辦。

台中市第六警分局呼籲，民眾酒後切勿藉故生端，警方絕不容許不法行為挑戰公權力，務必將不法分子繩之以法，以維護市民安心的生活環境。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台中市陳姓男子在今天凌晨酒後開走計程車，因不勝酒力撞上停等紅燈的計程車、轎車，警方獲報到場將他帶回詢問。記者陳宏睿／翻攝
台中市陳姓男子在今天凌晨酒後開走計程車，因不勝酒力撞上停等紅燈的計程車、轎車，警方獲報到場將他帶回詢問。記者陳宏睿／翻攝
台中市陳姓男子在今天凌晨酒後開走計程車，因不勝酒力撞上停等紅燈的計程車、轎車，警方獲報到場將他帶回詢問。記者陳宏睿／翻攝
台中市陳姓男子在今天凌晨酒後開走計程車，因不勝酒力撞上停等紅燈的計程車、轎車，警方獲報到場將他帶回詢問。記者陳宏睿／翻攝
台中市陳姓男子在今天凌晨酒後開走計程車，因不勝酒力撞上停等紅燈的計程車、轎車，警方獲報到場將他帶回詢問。記者陳宏睿／翻攝
台中市陳姓男子在今天凌晨酒後開走計程車，因不勝酒力撞上停等紅燈的計程車、轎車，警方獲報到場將他帶回詢問。記者陳宏睿／翻攝

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